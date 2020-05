L’edizione odierna di “Repubblica” riporta le parole del Governatore della Sicilia Nello Musumeci. «Al governo – osserva Musumeci – chiediamo linee generali all’interno delle quali i governatori, che concordano tutti sulla necessità di riaprire, si possono muovere in base alle esigenze dei territori. Sono convinto che da Roma arriverà il disco verde che consentirà di muoverci in base alla curva epidemiologica dei nostri territori». Con una postilla: “Vogliamo attenerci alle linee generali del governo – sillaba il presidente della Regione – anche perché il controllo sanitario sta in capo allo Stato». Nessun discostamento: parola d’ordine evitare l’aumento dei contagi. «Guai a pensare che la partita sia vinta – mette le mani avanti il governatore – perché il virus è ancora qui in Sicilia». Il 18 maggio potrebbe arrivare il via libera dunque, anche per bar e ristoranti, oltre che per i negozi al dettaglio e i parrucchieri.