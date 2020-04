L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla riapertura dei negozi in Sicilia. Il Governo centrale vorrebbe far ripartire bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri e toelettatura il 1 giugno e i negozi di abbigliamento il 18 maggio. Ma Musumeci batte molto sul danno economico subito dalla Sicilia, 2,8 miliardi al mese secondo quanto stimato dall’assessore all’Economia Armao. “Qui in Sicilia — ha commentato Musumeci in una nota — c’è un’intera economia che, alla luce dei numeri assai contenuti del contagio, chiede di potere ripartire, naturalmente con tutte le precauzioni necessarie”.