L’edizione odierna di “Repubblica” parla del caso della tiktoker siciliana.

Lei continua a ripetere al suo avvocato: «Non ho mai pensato di commettere un reato» . Ma quelle immagini su TikTok, in cui il respiro resta intrappolato dalla carta trasparente che avvolge il suo viso, fanno male. E tanto, se solo si torna indietro con la mente di una settimana a quel mercoledì in cui Antonella, a 9 anni, moriva nel bagno di casa sua, a Palermo, proprio per imitare una challenge estrema.





«Amo la vita — dice Ornella Zocco, influencer siracusana, attraverso il suo legale — e i bambini. I video che pubblico hanno il solo scopo di divertire il mio pubblico». Ornella Zocco ha tre figlie dai 24 ai 7 anni, è casalinga ed è un’influencer con quasi 800mila follower su TikTok e 40mila su Instagram.

Ieri mattina ha aperto la porta della sua casa di Carlentini, in provincia di Siracusa, alla polizia postale. Gli investigatori del web le hanno consegnato un avviso di garanzia per «istigazione al suicidio» . Un’accusa pesante. Subito dopo i poliziotti le hanno sequestrato due cellulari: le armi social che avrebbe utilizzato per caricare il video che ha fatto scattare un’indagine della procura di Firenze. Le immagini incriminate sono quelle in cui si vede la donna che avvolge il suo viso con la pellicola trasparente e rimane senza respiro.