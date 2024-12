Repubblica: “«Servono testa e cuore». La ricetta di Dionisi per battere il Cittadella”

Il Palermo è chiamato a invertire la rotta e iniziare il girone di ritorno con il piede giusto. Dopo un girone d’andata deludente, caratterizzato da risultati altalenanti e dalla mancanza di vittorie consecutive, i rosanero oggi pomeriggio, alle 17:15, sfidano il Cittadella in trasferta con l’obiettivo di dare continuità al successo ottenuto contro il Bari.

Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Dionisi e i suoi giocatori sanno di dover accelerare il passo per rilanciare le ambizioni playoff, cercando un cambio di marcia rispetto al rendimento insufficiente della prima parte della stagione. La vittoria contro il Bari, seppur arrivata senza brillare, deve diventare il punto di partenza per una seconda parte di campionato giocata a ritmi più elevati.

Le parole di Dionisi

«Il Cittadella è reduce da due vittorie consecutive ed è una delle squadre che corre di più in tutto il campionato», ha dichiarato Dionisi. «All’andata contro di noi ha sofferto, ma alla fine ha vinto. Dobbiamo farci trovare pronti per affrontare un avversario ostico su un campo tradizionalmente difficile per il Palermo».

Formazione e assenze

Il tecnico rosanero dovrà fare i conti con numerose assenze. Oltre a Di Francesco e Diakité, mancheranno anche Di Mariano e i lungodegenti Blin e Gomis. Inoltre, il terzo portiere Manfredi Nespola, destinato al prestito al Flaminia Civita Castellana, è stato sostituito nei convocati da Francesco Cutrona. La società, nel frattempo, è alla ricerca di un terzo portiere affidabile da affiancare a Sirigu e Desplanches.

Dionisi ha però escluso un turnover massiccio: «Ci saranno alcuni cambi, ma non rivoluzioneremo la squadra. Sappiamo di dover partire meglio nel girone di ritorno e vogliamo risalire la classifica».

Le probabili scelte

Per la sfida di oggi, Pierozzi potrebbe partire titolare sulla fascia destra, sostituendo Diakité, mentre Lund dovrebbe occupare la corsia sinistra. In difesa, davanti al portiere Desplanches, è confermata la linea a tre composta da Baniya, Nikolaou e Ceccaroni. A centrocampo Gomes spinge per una maglia da titolare e potrebbe scalzare uno tra Segre, Ranocchia e Verre.

In attacco, tutto porta alla conferma della coppia Brunori-Le Douaron, con il francese reduce da due gol consecutivi che gli hanno dato fiducia e continuità.

Sfida decisiva per il futuro

Contro un Cittadella in forma e con due successi consecutivi alle spalle, il Palermo dovrà dimostrare di essere in grado di competere ad alti livelli. La gara di oggi rappresenta un banco di prova fondamentale per capire se la squadra di Dionisi ha davvero imboccato la strada giusta o se i fantasmi dell’andata continueranno a pesare sulle ambizioni rosanero.