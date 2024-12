Repubblica: “Pandolfi, la bestia nera sulla strada del Palermo”

Il Palermo si prepara ad affrontare la sua bestia nera, Luca Pandolfi, con la speranza che questa volta non sia lui a segnare un altro gol pesantissimo, magari in pieno recupero. L’attaccante napoletano del Cittadella è diventato un incubo per i rosanero, che oggi alle 17:15 al Tombolato proveranno a chiudere il 2024 con un successo e a spezzare un tabù che dura dal 2018.

Come riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Pandolfi ha sempre punito il Palermo nei quattro precedenti incontri, risultando decisivo con gol spesso realizzati nei minuti finali. Un ruolino impressionante che lo ha visto protagonista anche nella sfida dello scorso novembre, quando segnò al 90’ regalando al Cittadella uno 0-1 al Barbera.

Un incubo iniziato in Serie C

Il rapporto tormentato tra Pandolfi e il Palermo inizia nel 2020, quando l’attaccante vestiva la maglia della Turris e i rosanero erano ancora in Serie C. In quell’occasione, un gol in contropiede al 95’ punì il Palermo di Boscaglia, interrompendo una serie di tre vittorie consecutive.

Con il passaggio al Cittadella, Pandolfi è diventato ancora più letale. Nella stagione 2023/24 ha colpito due volte, all’andata e al ritorno. Prima al Barbera, dove segnò di testa al 97’ scatenando la rabbia del pubblico e i fischi contro Corini. Poi al Tombolato, dove sbloccò la gara al 26’ contribuendo al 2-0 finale che chiuse ogni possibilità di rimonta per il Palermo.

Numeri da incubo e un Cittadella in forma

Il bomber del Cittadella arriva alla sfida di oggi in uno stato di forma eccezionale. Da novembre ha segnato cinque reti in otto partite, trascinando i veneti a due vittorie consecutive contro Reggiana e Südtirol, che hanno permesso alla squadra di Dal Canto di rilanciarsi in classifica.

Per il Palermo, invece, il compito è chiaro: trovare la continuità che è mancata per tutto il girone d’andata e sfatare la maledizione Pandolfi. Servirà uno sforzo in più per rispondere alla richiesta di stabilità avanzata dal City Group, che punta a una seconda parte di campionato decisamente più brillante.

Occasione per riscatto e rilancio

Con il Tombolato pronto a spingere i padroni di casa, il Palermo è chiamato a reagire e a fermare il bomber che, finora, lo ha sempre castigato. La squadra di Dionisi dovrà dimostrare carattere e maturità per ribaltare una tradizione negativa e chiudere l’anno con una vittoria che darebbe morale e punti preziosi in ottica playoff.

Oggi, contro il giocatore che più di tutti ha saputo sfruttare le debolezze rosanero, il Palermo ha la grande occasione di interrompere la cabala e guardare con fiducia alla seconda metà della stagione.