Gazzetta dello Sport: “Cittadella-Palermo, le probabili formazioni”

Oggi pomeriggio, alle 17:15, lo stadio Tombolato sarà il teatro della sfida tra Cittadella e Palermo, un match fondamentale per entrambe le squadre. I veneti arrivano all’incontro con il morale alle stelle, reduci da due vittorie consecutive che li hanno rilanciati in classifica. I rosanero, invece, cercano continuità dopo il successo sofferto contro il Bari, per allontanarsi dai bassifondi e tenere viva la speranza playoff.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Dionisi dovrà fare i conti con diverse assenze, tra cui quelle di Diakité, Di Francesco e Di Mariano, mentre Dal Canto potrà contare su un Cittadella in fiducia e con il vantaggio psicologico dei precedenti favorevoli.

Le probabili formazioni vedono il Palermo schierarsi con un 3-4-2-1, puntando ancora su Brunori e Le Douaron in avanti, mentre il Cittadella si affida al 3-5-2 con Pandolfi come riferimento offensivo.

Arbitra Galipò di Firenze, con diretta TV su Dazn e Prime Video. Biglietti disponibili a partire da 6 euro.

Cittadella (3-5-2)

Allenatore: Dal Canto

Formazione titolare:

Portiere: Kastrati (36)

Difesa: Salvi (2), Pavan (26), Carissoni (24)

Centrocampo: D’Alessio (19), Tronchin (17), Casolari (5), Amatucci (8), Masciangelo (32)

Trequartista: Vita (16)

Attacco: Pandolfi (7)

Panchina:

22 Squizzato, 78 Maniero, 28 Rizza, 35 Piccinini, 64 Cecchetto, 23 Branca, 9 Magrassi, 10 Cassano, 11 Desogus, 20 Voltan, 21 Rabbi, 91 Ravasio.

Indisponibili: Sanogo, Tessitore, Djibril, Angeli, Capradossi, Negro.

Diffidati: Carissoni, Casolari, Vita.

Squalificati: Nessuno.

Palermo (3-4-2-1)

Allenatore: Dionisi

Formazione titolare:

Portiere: Desplanches (1)

Difesa: Ceccaroni (32), Nikolaou (43), Baniya (4)

Centrocampo: Lund (3), Ranocchia (10), Segre (8), Pierozzi (27)

Trequartisti: Verre (26), Le Douaron (21)

Attacco: Brunori (9)

Panchina:

46 Sirigu, 63 Cutrona, 25 Buttaro, 18 Nedelcearu, 14 Vasic, 6 Gomes, 30 Saric, 19 Appuah, 11 Insigne, 20 Henry.

Indisponibili: Diakité, Di Francesco, Di Mariano, Peda, Blin, Gomis.

Diffidati: Segre, Ceccaroni.

Squalificati: Nessuno.

Matchday e dettagli

Oggi: ore 17:15

Stadio: Tombolato

Arbitro: Galipò

Assistenti: Laudato e Pedone

Quarto uomo: Gasperotti

VAR: Ghersini

AVAR: Miele

TV: Dazn, Prime

Biglietti: da 6 a 60 euro