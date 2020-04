L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla difficile ripresa della Serie D. E’ questa la consapevolezza emersa dalle ultime misure anti-Coronavirus. Ad annullare ogni speranza la difficile organizzazione sanitaria. A Palermo il discorso è diverso: la società ha individuato strutture e protocolli per programmare il ritorno in campo. Allo studio c’è la possibilità di una ripresa degli allenamenti senza la prospettiva delle partite, giusto per rimettere in moto le gambe dei giocatori in vista della prossima stagione. La promozione del Palermo non è in discussione: si troverà un meccanismo che possa premiare le prime della classe nei campionati che non si concluderanno sul campo.