L’edizione odierna de “la Repubblica” si sofferma sul calcio d’estate. «Ne vedremo delle belle», dice per esempio Francesco Guidolin, spettatore molto divertito «Juventus-Atalanta di sabato non può essere definito un confronto diretto, visto il divario di punti, ma è una sfida cruciale. Le squadre forti restano avvantaggiate perché hanno campioni anche in panchina e l’abitudine alle tre partite la settimana, perché sanno voltare pagina velocemente, perché i ritmi più bassi favoriscono i giocatori più tecnici».