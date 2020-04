L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma su un’ipotesi azzardata che potrebbe riformulare il calendario di Serie A: programmare da qui al giugno 2023, per ogni lega nazionale, due stagioni di campionati di Apertura e di Clausura – sul modello sudamericano in uso fino al 2014 in Argentina e in vigore in Uruguay – per liberare spazio a una Champions allargata (più posti fissi per le big), salvaguardare gli impegni delle Nazionali, rendere meno stressante e pericoloso il calendario per la salute dei giocatori, offrire ai broadcaster un pacchetto di diritti tv e web ancora più appetibile. Meno partite, ma più interessanti. E nuovi introiti. Il progetto segreto di alcuni club prevede un campionato di Apertura (partite di sola andata), finali di Champions ed Europa League prima di Europeo e Olimpiade, Clausura con date da stabilire (ottobre 2021-marzo 2022?), appendice con finale play-off tra le vincitrici delle due fasi, finali di Champions e coppe in primavera. Tra le incognite il mercato d’inverno e i criteri di accesso alle coppe.