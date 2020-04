L’edizione odierna di “Repubblica” parla del rischio caos in caso di ripartenza affrettata dell’Italia. Confindustria – si legge – è tornata alla carica con il presidente Conte ma la parola chiave è prudenza. Ieri dal Comitato tecnico scientifico: «Guai ad avere fretta, rischiamo di vanificare tutti gli sforzi fatti fin qui». In piena sintonia con l’avvertimento dell’Oms: «Non c’è ancora una diminuzione netta dei contagi, ma solo un rallentamento, riaprire ora è difficile». Ieri Conte ha pronunciato una frase che suona come una conferma del lockdown: «Se facciamo ripartire tutto e riesplode il contagio siamo finiti, rischiamo il caos».