L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla di possibile fase due per l’Italia. La «fase 2» – si legge – potrà avere tempi e modi diversi nelle varie regioni, ma la decisione finale spetterà sempre al governo. Domani il premier firmerà il decreto per confermare i divieti di spostamento e per autorizzare alcune imprese a riprende le attività dopo Pasqua. Ieri, parlando con la tedesca Bild, il premier ha prima ricordato il parere del comitato tecnico-scientifico che chiede di «non attenuare le misure restrittive, non si deve abbassare il livello di guardia e bisogna continuare ad operare con lo stesso rigore». Anche il ministro VincenzoBoccia, frena: «Linea dura per tutti ad aprile, poi piano piano il Paese potrà rimettersi in moto». Dal 4maggio, passati i due “ponti”festivi che potrebbero spingere la gente a riversarsi in strada comincerà la vera «fase 2». Nell’ultima parte dimaggio potrebbe arrivare qualche allentamento anche rispetto a i divieti di spostamento per i cittadini e una nuova lista di attività commerciali da far ripartire. Le Regioni che hanno avuto il maggior numerod i contagi e quelle che hanno un numero basso di malati potrebbero ottenere dal governo il via libera all’eliminazione di alcune limitazioni sulle passeggiate e deroghe all’obbligo di stare nel proprio Comune.