L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Bisceglie.

Merito della presenza in campo di Santana che sale in cattedra, nonostante i suoi 39 anni. I rosa passano in svantaggio, ma riprendono a giocare come se nulla fosse accaduto. Lucca rimette le cose a posto con una doppietta, clamorose le occasioni che gli capitano nel primo tempo.





La vittoria restituisce alla squadra serenità. «Dobbiamo convincerci del fatto che questo è il volto del vero Palermo — dice Boscaglia — siamo forti, possiamo dominare il gioco se lo vogliamo».