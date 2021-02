L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul gesto di grande senso civico da parte di Regikumar Mariyarasa.

«Ho chiesto prima in giro, a chi passava dalla piazza — racconta nel suo italiano stentato — e poi l’ho consegnato alla polizia». Ha commosso il proprietario di quel portafogli. Originario dello Sri Lanka, è un irregolare senza permesso di soggiorno nonostante le ripetute richieste. Anche se lui dice: «Palermo è la mia città e se vedo una carta per terra io la prendo e la getto nel cestino. E se c’è qualcuno da aiutare, io lo soccorro. Sto bene qui ma lotto da 9 anni per essere regolarizzato prima a Palermo, poi in Francia e poi di nuovo a Palermo».





Nel suo Paese non ha più radici, è scappato a 22 anni per gli scontri tra tamil e cingalesi.