L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Trapani. Salta la cessione al Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”, che ha scelto di tirarsi indietro all’ultimo. Un’eventuale rinuncia a scendere in campo contro il Catanzaro costerebbe la Serie C al club. Pellino ha provato a tenere aperta la porta della speranza. «Ho i soldi per pagare i dipendenti e la trasferta ha detto – e adesso la priorità è andare a Catanzaro».