L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul futuro del Palermo. L’attesa è infinita, ma la Serie C è certa. Il presidente della LND Sibilia non fa mistero delle difficoltà enormi per terminare la stagione. Tuttavia, l’ufficialità del criterio adottato per assegnare le promozioni rischia di mettere in moto diversi ricorsi nonostante l’orientamento sia quello di premiare le classifiche al momento della sospensione con la garanzia del salto di categoria per le prime dei nove gironi. Nel girone del Palermo, l’Fc Messina ha già minacciato di impugnare l’eventuale promozione dei rosanero perché la matematica non assegna ancora la certezza della prima posizione per la squadra allenata da Rosario Pergolizzi.