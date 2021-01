L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo:

«Ternana e Bari? Quando dico che non ha senso sperperare troppo denaro sul mercato per rincorrerle — spiega l’allenatore — non significa che alziamo bandiera bianca, ma che non dipende da noi: il campionato possono perderlo loro due e noi abbiamo l’obbligo, nell’eventualità remota che questo accada, di farci trovare lì. Voglio vincerle tutte, ho una voglia matta di risalire posizioni e non mi arrendo, ma sprecare denaro facendo la corsa su chi ha 19 punti di vantaggio, quando ancora non abbiamo visto le reali potenzialità di almeno cinque o sei calciatori, è sbagliato. Non posso credere che alcuni dei calciatori che abbiamo ingaggiato siano quelli che abbiamo visto. Ho parlato con gli interessati e mi aspetto molto di più anche se hanno attenuanti validissime: il post covid non è una passeggiata, ve lo assicuro».





«Non guardiamo la nostra, figurarsi la classifica della Cavese — dice l’allenatore — L’arrivo di un allenatore nuovo rende ancora tutto più difficile. Se li lasciamo giocare possono metterci in difficoltà. Abbiamo una nostra fisionomia e al di là dei numeri e dei moduli con cui a volte ci si riempie la bocca è l’atteggiamento che conterà, non un centrocampista o un attaccante in più».