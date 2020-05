L’edizione odierna di “Repubblica” parla della ripresa del calcio in Italia. Si riparte con le semifinali di ritorno della Coppa Italia, a quattro mesi dalle partite di andata: sabato 13 Juventus-Milan (and. 1-1) e domenica 14 Napoli-Inter (and. 1-0). Probabile l’abolizione dei supplementari: se necessario si andrà subito ai rigori. La finale mercoledì 17 giugno a Roma, alla presenza del presidente Mattarella. La Serie A ripartirà invece sabato 20 e domenica 21 giugno con i recuperi della 25ª giornata: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Samp, Torino-Parma. Poi subito un turno infrasettimanale con la 27ª giornata (23, 24 e 25 giugno): Atalanta-Lazio e Bologna-Juventus il clou. La Serie B riprenderà il 20 giugno mentre sulla serie C non è ancora stata presa una decisione.