L’edizione odierna di “Repubblica” parla della ripartenza della serie A. Ieri il Ministro Spadafora ha detto sì: «Adesso ci sono le condizioni per riprendere il campionato». Il 20 giugno torna in campo la Serie A e oggi si rifanno i calendari. Probabilmente si ripartirà con le 4 gare rinviate della 25ª giornata, per poi avere subito un turno infrasettimanale. La Coppa Italia invece può ancora saltare. Le 4 semifinaliste – scrive il quotidiano – non vogliono giocarsi il trofeo in partite che sono un’incognita, le prime dopo 100 giorni senza calcio. Si pensa di cancellare i supplementari: in caso di parità, subito rigori per risparmiare energie.