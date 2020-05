L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche della questione protocollo in vista della ripresa dei campionati in Italia. Basta un contagiato dal coronavirus, fra giocatori e staff, e tutto si ferma – scrive il quotidiano -. Il protocollo prevede infatti che il malato debba andare in isolamento, e l’intero gruppo squadra sia confinato in ritiro blindato per 14 giorni, limitandosi all’allenamento individuale, senza poter giocare partite. La Lega di Serie A, incassato il via libera alle partite, già lavora per chiedere al governo un cambio delle regole in corsa.