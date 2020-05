L’edizione odierna di “Repubblica” parla di un altro nodo da sciogliere in vista della ripresa della serie A. Sky – che avrebbe aperto a trasmettere in chiaro una piccola diretta-gol – chiede sconti, e non salda ai club l’ultima rata per la stagione in corso. Se non pagherà – scrive il quotidiano -, la Lega potrà negare al broadcaster la trasmissione delle ultime 5 giornate.