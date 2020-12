L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul rebus relativo ai rientri di Natale.

Le compagnie aeree scommettono sul ritorno a casa dei pendolari con prezzi bassi. L’ipotesi è quella del contingentamento dei voli: la patente sanitaria, con l’obbligo di tampone per chi arriva in Sicilia, è una soluzione già bocciata come incostituzionale d’estate, e l’assessorato regionale alla Salute ha preso contatti col ministero dei Trasporti per chiedere meno collegamenti aerei e la richiesta potrebbe essere messa nero su bianco in una nuova lettera alla ministra De Micheli.





Secondo la banca dati del ministero dell’Università, gli studenti residenti in Sicilia e iscritti a un qualsiasi ateneo delle altre regioni sono 34.463.