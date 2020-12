L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.

Tornare in arancione almeno per tre settimane. E’ questo il consiglio del Comitato tecnico-scientifico regionale al governatore Musumeci. L’ala più rigorista lo ha detto forte e chiaro «Per noi siamo arancione fisso. Non se ne parla di far entrare tutti». «O si cambia o rischiamo il tracollo a gennaio»: questo hanno ribadito gli esperti.





I tecnici hanno chiesto una svolta sui tamponi con l’aumento dei laboratori autorizzati e trasparenza sul numero dei posti Covid.