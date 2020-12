L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul momento del Palermo.

Cinque partite da giocare da domani fino a Natale. Si prepara alla volata di fine anno il Palermo di Boscaglia che tornerà domani in campo contro la Viterbese.





L’ultima sfida del 2020 sarà Palermo-Bari di mercoledì 23 dicembre alle 18:30. Dopo la partita di Foggia, i rosa torneranno in casa per ospitare la

Casertana. Poi toccherà alla Vibonese, in Calabria, testare le

ambizioni dei rosanero.