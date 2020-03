L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’ipotesi delle due promozioni in Serie D e sul destino del campionato. Una data per il ritorno in campo non può esserci. Troppo alto il rischio per un movimento che solamente in termini di club conta 146 squadre, più di tutte e tre le altre leghe messe insieme. La Lega di serie D è consapevole dei rischi e pur avendo fissato lo stop a tutte le attività fino al 3 aprile, in questi giorni dovrebbe prorogare la sospensione fino a nuovo ordine. L’aspetto che preoccupa meno è quello burocratico: nonostante i contratti abbiano validità fino al 30 giugno, in una situazione come quella attuale ogni organismo che governa il calcio a tutti i livelli, dalla Fifa alla Lnd sta pensando a una proroga di validità degli accordi fino al termine delle stagioni agonistiche in corso. Nel caso in cui non si dovesse riprendere a giocare, il Savoia ha proposto che in C vadano le prime due della classifica di tutti i gironi e non solo la prima. Il Palermo si è detto favorevole alla proposta, ma ha sottolineato la difficile attuazione visto che in Lega Pro si formerebbe un nuovo girone oltre ai tre esistenti in un momento storico del calcio italiano in cui si cerca di tagliare il numero delle squadre professionistiche.