L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute: “Abbiamo fatto delle valutazioni sul piano delle precauzioni da assumere. Il timore, che risponde ogni tanto a logiche di irrazionalità, non ci deve guidare in questa fase. In questo momento più che il timore dobbiamo calibrare bene la prudenza e il coraggio. Se avessimo temuto un’ondata di contagi saremmo stati dei pazzi a riaprire. Quello che bisogna fare è continuare a rispettare delle regole di cautela. Governo? Nel momento in cui ha deciso di riaprire tutte le regioni contemporaneamente a prescindere da dati epidemiologici diversi, lo ha fatto nella consapevolezza che non si correva alcun rischio. Semmai abbiamo bisogno di capire quali aiuti ulteriori da parte dello Stato possono arrivare per il sostegno di un comparto che in alcune aree della nazione, come la Sicilia e trainnate. Noi siamo una delle regioni dove si sono eseguiti più tamponi e sono previsti per i ricoveri. Il tampone è l’unico vero strumento che ci consente di estrarre la positività al coronavirus. Il sierologico ci consente di comprendere dagli anticorpi se un soggetto abbia avuto o meno la malattia”.