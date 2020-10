L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul rinvio della sfida Palermo-Potenza a causa della positività al Covid-19 di due tesserati del club lucano. Troppo stretti i tempi per prendere l’aereo in attesa dell’esito del secondo giro di tamponi. Adesso il Palermo dovrà aspettare mercoledì per scendere in campo contro la Ternana alle ore 15.