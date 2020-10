L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sullo scontro Juventus-Napoli in merito alla disputa del match. La Lega ha già chiarito: nel documento (“Regole relative a impatto Covid-19, gestione casi di positività e rinvio gare») c’è scritto che la Serie A ha deciso di adottare il codice Uefa, che stabilisce in 13 giocatori disponibili (portiere compreso) il numero minimo sufficiente alla disputa della partita. Quelli del Napoli regolarmente arruolabili sono molti di più. Nel caso in cui il club partenopeo non dovesse presentarsi a Torino, potrebbe emergere un’indagine federale.