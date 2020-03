L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’idea della Federcalcio per archiviare il campionato afflitto dall’emergenza del Coronavirus. Non è un problema solo italiano e l’Europa l’ha capito: Spagna e Francia hanno chiuso gli stadi ai tifosi, la Germania lo farà su base regionale. E cresce la spinta per rinviare l’Europeo itinerante. Soprattutto dalla Federcalcio: un rinvio del torneo darebbe il tempo necessario per completare il campionato a giugno. Ma la Uefa fa muro: semmai la confederazione europea inizia a valutare misure estreme per le 4 partite in programma a Roma, inaugurazione compresa. Si studia l’ipotesi delle porte chiuse, ma Nyon ha ricevuto anche la disponibilità della Turchia a sostituirsi all’Italia nell’organizzazione del girone A. La Spagna ha cancellato tutti i voli da e per l’Italia. A oggi la Roma non sa ancora se alle 15 potrà imbarcarsi in destinazione Siviglia, così come il Getafe che dovrebbe raggiungere Milano per affrontare l’Inter. Insomma, l’ipotesi di far slittare le coppe inizia a circolare. In Serie A si valutano tre proposte: non assegnare lo scudetto, assegnarlo in base alla classifica attuale o, la più suggestiva, decidere il campionato con i play-off (e i play-out salvezza). Bastano 4 giorni, al mercoledì le semifinali in gara secca tra le prime 4 in classifica (Juve-Atalanta e Lazio-Inter), la domenica la finale. I calciatori vorrebbero fermare anche gli allenamenti per motivi di salute: «Mandateci in vacanza». Se la Serie A dirà di sì (escluso ovviamente chi gioca le coppe) otterranno “ferie”, fino al 20 marzo. A patto di restare nelle città per non correre il rischio di non poter tornare.