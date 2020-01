L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul desiderio di Mauro Icardi di vestire la maglia della Juventus. La moglie e manager del giocatore, Wanda Nara, prima delle feste natalizie ha cominciato a programmare il ritorno del marito in Italia per la prossima estate. Con chi le è vicino, non nasconde di aver finalmente chiaro che l’approdo in Serie A per Maurito non potrà più essere l’Inter. L’ex capitano nerazzurro mira a trasferirsi alla Juve già a giugno, finito il prestito al Psg. Una soluzione che gli consentirebbe di vivere in famiglia: moglie e bambini abitano a Milano.

Passare in bianconero sarebbe per gli Icardi anche il modo di vendicarsi con l’Inter, con cui hanno il dente avvelenato.

Fra Ligue 1 e Champions, in 17 partite Icardi ha segnato 14 gol. Leonardo, che lo ha voluto a Parigi, sarebbe pronto a riscattarlo a giugno, finito il prestito. Il prezzo è fissato a 70 milioni di euro. Ma per contratto il giocatore può opporsi al trasferimento definitivo. Ed è quello che vuole fare. Wanda Nara immagina bianconero il futuro del marito. Piccolo particolare: l’Inter deve essere d’accordo. Sul contratto di Icardi pende una clausola di svincolo da 110 milioni, valida per l’estero. Alle italiane tocca sedersi al tavolo e trattare. Una prospettiva difficile da immaginare, con Inter e Juve appaiate in testa al campionato. Ma il 30 giugno è lontano. Fino ad allora, Icardi potrà godersi Parigi.