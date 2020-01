L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul rinnovato momento negativo del Palermo. Solo un pareggio contro il San Tommaso. «La prestazione è stata in linea con le nostre altre partite in trasferta – dice l’allenatore del Palermo Rosario Pergolizzi – soltanto che questa volta il golletto non è bastato. Più che per il risultato non mi stanno bene le distrazioni, una squadra che vuole vincere il campionato deve stare più attenta in certe situazioni. Sarei un pazzo a dire che tutto va bene, con un pizzico di concentrazione in più avremmo vinto la partita». Se il Savoia dovesse battere il Castrovillari, potrebbe portarsi a meno uno dalla capolista rosanero, la beffa di dovere fare i conti con le conseguenze della partita sul campo del San Tommaso. Nella sfida contro i campani, i rosa hanno perso Doda e Vaccaro, il primo per infortunio e il secondo per aver rifilato una gomitata ad un avversario. « Siamo delusi e arrabbiati – dice il portiere del Palermo Alberto Pelagotti – però non dobbiamo dimenticare che siamo sempre primi, vediamo cosa riesce a fare il Savoia contro il Castrovillari. Però sappiamo che partite come queste dobbiamo portarle a casa. Altre volte siamo stati più concentrati, invece in questa occasione abbiamo concesso spazio agli avversari. Siamo i più forti, non dobbiamo pensare negativo, il Palermo c’è ed è pronto a combattere».