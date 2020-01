L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul pareggio tra San Tommaso e Palermo. I rosa, ingenui e presuntuosi, hanno pensato che sarebbe bastato il minimo sforzo per sbarazzarsi del San Tommaso, ma ha finito per commettere il più grave degli errori rimettendo in discussione la leadership del girone: se il Savoia dovesse espugnare Castrovillari gli rosicchierebbe altri due punti avvicinandosi a una sola lunghezza. Il Palermo è uscito ridimensionato dall’incontro, conscio di avere gettato alle ortiche una grande chance. Tutto è accaduto nel secondo tempo, al vantaggio siglato da Langella ha risposto Alleruzzo, centrocampista del San Tommaso. Nel finale, Vaccaro ha commesso un ingenuo fallo di reazione meritando il cartellino rosso. Sforzini ha mandato sul fondo un colpo di testa e il San Tommaso ha rischiato pure di vincerla: Konatè ha peccato di egoismo preferendo battere a rete con Colucci meglio piazzato.