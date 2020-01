L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Marsala e Nola, uno spareggio-salvezza. Tra i lilibetani ci sarà anche l’ultimo acquisto Mascari. «Vogliamo rimetterci quanto prima a marciare spediti – osserva il vicepresidente Mimmo Li Causi a poche ore dalla sfida salvezza contro il Nola che segna il ritorno tra le mura amiche della squadra a distanza di un mese dall’ultima sfida contro il Corigliano – e abbiamo fatto un ulteriore sforzo per potenziare l’organico. Al Nino Lombardo Angotta sono in palio oggi tre punti pesanti. Dopo lo stop di domenica sul campo del Palermo, noi inseguiamo chiaramente la vittoria, ma ci attendiamo una grossa mano d’aiuto da parte del pubblico avendo tra l’altro fissato il tagliando d’ingresso in tribuna ad appena 5 euro dato che, indisponibile la curva, ci sarà ancora posto unico».