L’edizione odierna di Repubblica, parla dei cosiddetti “untori”, ovvero i soggetti rientrati in Sicilia dal nord, sottoposti al tampone per il Coronavirus ieri a Palermo. . «Macché untori, se siamo qui è perché siamo seri. Sono rimasto a casa per quindici giorni, poi ho aspettato di essere chiamato per il controllo e adesso dovrò attendere il risultato restando in isolamento. La quarantena si allunga a un mese», dice rassegnato Vincenzo Barbaccia, ingegnere che lavora in Polonia. Ieri presso la Casa del Sole alle 8:30 ci sono stati i primi convocati.