Il Palermo non ha certamente iniziato bene il campionato, i rosanero hanno conquistato appena 1 punto in tre partite. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione sull’inizio del torneo che non è partito nel migliore dei modi per Roberto Boscaglia.

«Cercare di limitare i danni aspettando tempi migliori» . La considerazione di Roberto Boscaglia al termine della partita persa in casa contro l’Avellino per 2-0 è la fotografia esatta della crisi che sta attraversando il Palermo. I numeri sono impietosi: in tre partite zero gol fatti e quattro subiti, un pareggio e due sconfitte. E cinque giocatori fuori per problemi muscolari. I rosa sicuramente non sono lucidi, viste anche le zero amichevoli giocate e finora le prime tre partite sono servite per conoscere la squadra. Già, perché sembra proprio che il Palermo abbia iniziato il suo precampionato contro il Teramo. Si nota palesemente la mancanza del ritmo partita, in più il tecnico gelese è stato sfortunato per via degli infortuni, già 5 in appena tre partite. La colpa sembra sia del campo di Carini in sintetico, che Boscaglia non ha mai apprezzato. La società sta cercando di migliorare il manto erboso, ma ora come ora è sempre più fondamentale un centro sportivo.





Domenica i rosa andranno a Bisceglie, contro una squadra che ha appena disputato 1 partita di campionato per via del ripescaggio in Lega Pro. I rosa non possono sbagliare, anche perché in teoria l’avversario dovrebbe essere messo peggio dal punto di vista della condizione atletica. Dopo il match con i pugliesi inizierà un tour de force contro Turris, Catanzaro, Potenza, Viterbese e Catania.