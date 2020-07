L’edizione odierna di “Repubblica” si è soffermata sulle parole di Salvini, quest’ultimo è infatti intervenuto in merito all’alluvione accaduta a Palermo attaccando il sindaco della città: “A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua, per non parlare delle bare accatastate al cimitero dei Rotoli. I palermitani meritano molto di più”. Anche lo stesso Orlando, era intervenuto in riferimento alla tragedia: «La pioggia più violenta nella storia della città almeno dal 1790 – commenta il sindaco Orlando – che nessuno, nemmeno i meteorologi che curano le previsioni nazionali, avevano previsto, tanto che nessuna allerta di protezione civile era stata emanata per la nostra città. Se l’allerta fosse stata diramata, sarebbero state attivate le procedure ordinarie che, pur nella straordinarietà degli eventi di oggi, avrebbero potuto mitigare i rischi. Ma non è il momento della polemica che lascio ad altri, anche perché so bene che la protezione civile opera con grande professionalità basandosi su previsioni metereologiche fatte da altri e che oggi evidentemente nessuno poteva fare con accuratezza».