L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla riapertura degli asili nido. «E’ tutto basato sulla fiducia – dice Alessandra Sorci, mamma di due bimbe che frequentano l’asilo nido Kalòs – c’è tanta voglia di ripartire, soprattutto per il bene dei bambini che hanno bisogno di stare a contatto con i loro coetanei in un contesto scolastico sano e sicuro. Il lockdown ci ha costretto a una strana normalità. Adesso si torna a quella vera. Un po’ di preoccupazione c’è, ma sappiamo che ci sono in atto una serie di protocolli necessari in questo momento. Vogliamo avere fiducia». «Si lavora con il gruppo classe divisi per età – dice Stefania Guccione, presidente della cooperativa ” Pueri” – con personale esclusivo per ciascun gruppo. Tutto il personale scolastico farà il test sierologico ogni mese e in presenza di febbre immediatamente il tampone».