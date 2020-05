L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’aria da “liberi tutti” nelle spiagge e parchi di Palermo. A Mondello c’è gente che fa surf o prende il sole, la Favorita si riempie di gente, in centro è un viavai di passanti. E poi il Foro Italico è pieno di famiglie come in un giorno normale. Troppo, per Orlando: «Avevo previsto questo rischio e avevo fatto appello al senso di responsabilità dei cittadini. Un senso di responsabilità che migliaia di persone non hanno dimostrato, con comportamenti ben oltre i limiti dell’incoscienza che mettono a gravissimo rischio la salute della nostra comunità che non può permettersi un ritorno indietro. Se, come sembra, non c’è questa assunzione di responsabilità sarà necessario già nelle prossime ore, d’intesa con le competenti autorità e con le stesse forze dell’ordine, un provvedimento drastico d’inibizione dell’accesso alle aree pubbliche che oggi sono state prese d’assalto». Una posizione che il questore Renato Cortese ha condiviso, annunciando sanzioni severe.