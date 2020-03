L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sulla battaglia dei volontari siciliani. Montano tende, aiutano gli anziani, rilevano la temperatura negli aeroporti, informano i cittadini con i megafoni. Sono più di 13mila gli operatori della Protezione civile e della Croce Rossa che hanno dato la loro disponibilità per affrontare l’emergenza: giovani, professionisti, studenti, disoccupati. «Aiutare in situazioni di crisi è il nostro compito. Ma dateci tutti una mano: è una mancanza di rispetto uscire», è l’appello di Salvatore Mignano, volontario della protezione civile di Partinico. Laureato in chimica e tecnologia farmaceutica, di professione fa il rocciatore. «Stiamo sanificando le strade, distribuendo materiale e stiamo anche supportando gli ospedali, montando le tende per il pre- triage », racconta Mignano. Sonia Pecorella è una delle volontarie palermitane. Anima dell’associazione LeAli, che fa parte dell’Anpas, è stata tra le operatrici che hanno misurato la temperatura corporea ai passeggeri che atterravano a Birgi: «Abbiamo anche intensificato i giri notturni per aiutare i senza tetto, nonostante ci sia una seria difficoltà a reperire il cibo perché i bar che ci davano una mano sono chiusi». Lei è tra le circa 300 persone che hanno risposto all’appello del Comune di Palermo per creare una squadra di persone che aiuterà chi ha bisogno di assistenza a casa. «Partiremo la settimana prossima», assicura l’assessore ai Servizi sociali, Giuseppe Mattina, che ha raccolto una lista di circa 400 persone in difficoltà. «Andremo a portare la spesa agli anziani o a chi è da solo in quarantena», specifica Mattina che ha coinvolte le associazioni del territorio.