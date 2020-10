L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla crisi del Palermo. I tifosi accusano la squadra. I numeri sono impietosi.

Se i rosanero hanno perso tre partite incassando sempre due gol e ogni volta per errori individuali o di reparto c’è qualcosa che non va.





Al momento la squadra non sembra in grado di costruire azioni da gol. L’occasione del riscatto può arrivare già domani alle 15 nella sfida infrasettimanale contro la Turris. Il “Barbera” riaprirà al pubblico, ma con dei prezzi non proprio popolari: la gradinata sarà aperta al prezzo di 35 euro. Uno di tribuna coperta costerà 50 euro.