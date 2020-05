L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle riaperture. A Palermo sono soddisfatti parrucchieri e barbieri, sin da subito con un “tutto prenotato”. Gli affari faticano a decollare per ristoranti, bar e pizzerie. Il direttore di Confesercenti Sicilia, Michele Sorbera, afferma: «Gli imprenditori stanno mettendocela tutta per ripartire bene e in sicurezza. È chiaro che la crisi è drammatica. C’è una bassa propensione alla spesa alimentata dall’incertezza sul futuro e per quanto riguarda Palermo, c’è da aggiungere che oltre alle scuole e all’università chiuse, ci sono anche migliaia di dipendenti pubblici in smart working e questo condiziona inevitabilmente il volume d’affari di bar e imprese della ristorazione».