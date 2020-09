L’edizione odierna di “Repubblica” parla della questione rifiuti a Palermo. A fine settembre le tonnellate di rifiuti abbandonati in città potrebbero essere seimila e la situazione non si normalizzerà prima del 25 ottobre prossimo.

È questa la previsione nera dei tecnici della Rap sull’emergenza rifiuti, diretta conseguenza del focolaio dell’azienda, dove dipendenti positivi sono sedici. Fino ieri nell’autoparco di Brancaccio, dove è stato allestito un presidio dell’Asp, erano stati effettuati test sierologici per 830 dipendenti, poco meno della metà della forza lavoro della partecipata della raccolta dei rifiuti, 1750. E lo screening completo per tutti non si chiuderà prima di martedì prossimo. Al momento la Rap non dispone del 40-50 per cento della forza lavoro.