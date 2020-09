L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione legata alle spiagge siciliane.

Il sistema delle concessioni demaniali che la Regione ha deciso di prorogare fino al 2033, seguendo in questo la linea di una legge nazionale varata nel 2018 dal governo gialloverde, congela un sistema che fatturati complessivi che superano il mezzo miliardo e dai canoni che si fermano a 10 milioni, ma che soprattutto non vede gare da decenni: finora sono state prorogate 1.863 concessioni su circa 4mila, ma c’è spazio per chiunque ne faccia richiesta purché abbia il certificato antimafia e il documento di regolarità contributiva in regola e, soprattutto, purché sia in regola con i pagamenti.