L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla riapertura della chiesa della Noce.

Prima di cominciare a celebrare le messe, i frati hanno provveduto a sanificare anche i locali del convento dove sono rimasti confinati dal 7 ottobre, giorno in cui il parroco Salvatore Lo Curcio è risultato positivo al tampone. Poco dopo è finito in ospedale, costretto a respirare grazie alle macchine.







«Le mie luci si sono spente appena sono stato ricoverato — racconta adesso il parroco, dalla sua casa di Campofranco — e non ho vissuto i momenti di sconforto che hanno affrontato i frati e tutta la comunità della Noce. Poi mi sono ripreso ma ancora non sono tornato in chiesa. Mi auguro di tornare presto sul nostro altare e di rivedere i fedeli. Spero anche che questa brutta avventura possa far tornare la fede di tutti noi più solida di prima. Ringrazio tutti coloro che ci sono stati vicino con un messaggio, un gesto di solidarietà e la fede».