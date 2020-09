L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’epicentro dell’emergenza Rap: via Ingham 27. Negli uffici dell’autoparco di Brancaccio è impiegata la maggior parte dei 13 contagiati dell’azienda. In un box si fanno i test sierologici e in un altro i tamponi «Siamo preoccupati per i colleghi, per l’organizzazione dell’azienda, per le nostre famiglie — racconta Luisa Milazzo, responsabile della segreteria tecnica di Partanna Mondello, un’altra delle sedi colpite — Avremo delle ripercussioni perché sono stati colpiti i vertici di alcune strutture fondamentali».