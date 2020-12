L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui vaccini anti-Covid 19.

Nel laboratorio del Cto di Palermo i preparativi fervono da settimane: sono appena arrivati i nuovi frigoriferi in grado di ospitare fino a 700 scatole di vaccino a una temperatura di meno 80 gradi centigradi.





A Palermo figurano Cto e Cervello, che possono conservare più di 700 scatole, Ismett (384), Policlinico (700 più altre 360 in un frigo in via di acquisizione), Ingrassia (1.500), mentre per per il Civico non è indicata per ora alcuna disponibilità. In provincia gli ospedali di Termini Imerese, Corleone, Petralia, Partinico possono conservare 1.500 confezioni ciascuno.