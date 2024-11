Repubblica: “Palermo Orgoglio Dionisi: «Non voglio vivacchiare. Qui per fare la storia»

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sul Palermo e sulle parole di Dionisi.

Alessio Dionisi esprime apertamente la sua frustrazione per la situazione del Palermo, reduce da una sconfitta inaspettata contro il Cittadella. Di fronte ai suoi tifosi, la squadra ha mancato un’opportunità importante per risalire la classifica, lasciando il tecnico rosanero arrabbiato e consapevole delle aspettative del pubblico. Il prossimo match contro il Frosinone è cruciale per il Palermo, che necessita non solo di una vittoria per il morale, ma anche di una prestazione solida per evitare di perdere terreno nei confronti delle squadre di vertice come Pisa e Sassuolo.

Dionisi ha ribadito che la direzione intrapresa è quella giusta, nonostante le difficoltà incontrate, e che il destino del Palermo dipende da un equilibrio tra concretezza e ambizione. Con una classifica che vede i rosanero staccati dalle prime posizioni e una rivalità accesa con il Frosinone, la partita rappresenta una sfida simbolica per la squadra, che mira a trasformare la delusione in un’opportunità per crescere e consolidarsi.

Il tecnico affronta anche i dubbi di formazione, con assenze importanti nella retroguardia come Baniya e Lucioni. A centrocampo, Dionisi sembra orientato a scegliere Verre su Ranocchia, pur considerando la possibilità di schierarli insieme in futuro per le loro caratteristiche complementari. In attacco, il ballottaggio coinvolge Henry, Le Douaron e Brunori, con il primo leggermente favorito. L’obiettivo è quello di mantenere l’equilibrio senza sacrificare l’efficacia in avanti.

Dionisi conclude con una riflessione sui fischi ricevuti dai tifosi al “Barbera”, dichiarando di accettarli e comprenderli, ma anche di voler proseguire un percorso che porti il Palermo a piccoli passi verso i suoi obiettivi.