Gds: “Palermo verso il Frosinone. Ceccaroni è in vantaggio su Lund Rebus centravanti, in tre in corsa”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la preparazione verso il Frosinone.

Alessio Dionisi si avvicina alla sfida contro il Frosinone con diversi dubbi di formazione, puntando tuttavia alla conferma del suo modulo di riferimento, il 4-3-3, che ha caratterizzato la stagione del Palermo. Eventuali variazioni tattiche, come un doppio centravanti, rimangono opzioni per fasi avanzate della gara, come già visto nella sfida contro il Cittadella.

In difesa, Desplanches sarà probabilmente affiancato dalla coppia centrale Nedelcearu-Nikolaou, che ha mostrato un’intesa solida. A destra Diakité e Pierozzi sono in competizione, mentre sulla sinistra Ceccaroni sembra favorito su Lund per la sua stabilità difensiva e contributo offensivo.

A centrocampo, il ballottaggio tra Ranocchia e Verre resta aperto, entrambi essendo elementi chiave per il gioco di Dionisi. La decisione finale su chi affiancherà Segre e Gomes verrà presa dopo la rifinitura. Segre e Gomes sono sicuri del posto: il primo porta dinamismo e abilità sotto porta, il secondo offre copertura e personalità, fondamentale nella fase di interdizione.

In attacco, Insigne e Di Francesco sembrano destinati a partire titolari sugli esterni. Al centro dell’attacco, invece, Dionisi sta valutando tre opzioni: Brunori, Henry e Le Douaron, con Henry leggermente favorito. Le Douaron, però, ha impressionato nelle ultime uscite e potrebbe guadagnarsi un posto da titolare.

Dionisi si riserva quindi di decidere a ridosso del match, cercando di scegliere l’undici che garantirà il massimo equilibrio e concretezza per un match cruciale contro il Frosinone.