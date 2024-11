Palermo Football Conference: tra gli ospiti anche Lores Varela e Strano

Alla Palermo Football Conference del 17 marzo 2025 presso La Braciera in Villa, ci saranno ospiti d’eccezione come Ignacio Lores Varela, ex calciatore di Palermo, Penarol, Cittadella, Siena e Avellino, ora in fase di formazione per una carriera da direttore sportivo, e Pierfrancesco Strano, rinomato responsabile scouting con esperienze in squadre come Venezia, Parma, Genoa, Brescia, Siena e Avellino. L’evento sarà un’occasione unica per esplorare nuove prospettive nel mondo del calcio, insieme a professionisti esperti e figure emergenti nel settore dirigenziale. Appuntamento imperdibile il 17 marzo 2025 a La Braciera in Villa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Conference_403 (@conference_403)