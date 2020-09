L’edizione odierna de “La Repubblica, si concentra sul calciomercato del Palermo.

Il club rosanero, infatti, alla fine ha concluso l’acquisto del centrocampista ghanese 24 enne Moses Odjer, svincolatosi dalla Salernitana, dopo 5 anni e ben 125 presenze, un gol e 6 assist in serie B. Ieri, infatti, in centrocampista ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il contratto di durata biennale.

Adesso il Palermo conta 18 giocatori, nella lista bloccata dei 22 che fra tesserati 2001 (Silipo) ed eventuali giocatori in addestramento tecnico potrebbe (Fallani) può arrivare fino a 24 elementi.

Il tesseramento di Jeremie Broh, ingaggiato dal Sassuolo, avverrà nelle prossime ore o giorni, in attesa degli esiti del secondo tampone dopo un sospetto caso di positività al coronavirus.

Per completare la rosa non si perde di vista il centrocampista Fabio Foglia dell’Arezzo che sembra in vantaggio rispetto a Simone Calvano del Verona e Demetrio Steffè della Triestina.

Per l’attacco i nomi caldi sono quelli di Mamadou Kanoutè del Catanzaro, che però vorrebbe tenerlo in rosa, Michele Vano del Carpi, Antonio Di Gaudio del Verona, Federico Gerardi del Pordenone. Più lontani Ettore Gliozzi del Monza, vicino ad accasarsi al Cosenza, e Stefano Pettinari, che ha chiesto la risoluzione di contratto al Trapani. Su di lui diversi club di Serie B.