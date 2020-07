L’edizione odierna di “Repubblica” si è soffermata sulla questione legata alla panchina del Palermo. Infatti, dopo il ” no” di Fabio Caserta (che probabilmente resterà ancora un anno sulla panchina della Juve Stabia), sembrerebbe Fabio Pecchia il candidato ideale per sedersi sulla panchina rosanero. Meno probabile l’ipotesi Roberto Boscaglia, ex allenatore del Trapani e attualmente impegnato in B con la Virtus Entella che prima di poter valutare altre proposte dovrà chiudere la stagione con i liguri. Quindi, visti i tempi ristretti, anche l’idea Boscaglia potrebbe naufragare.